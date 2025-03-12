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New York Belediye Başkanı Eric Adams’tan geleneksel iftar daveti | Video

New York Belediye Başkanı Eric Adams’tan geleneksel iftar daveti | Video

12.03.2025 | 08:33

New York Belediye Başkanı Eric Adams, her yıl olduğu gibi bu yıl da şehirde yaşayan Müslüman toplumunun önde gelen isimlerine iftar daveti verdi. Manhattan'daki Belediye Başkanlığı konutu Gracie Mansion’da düzenlenen iftar programına yaklaşık 200 kişi katıldı.

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Basına kapalı olarak gerçekleştirilen iftar davetinde, salonda imam tarafından ezan okundu, ardından davetliler oruçlarını açtı. İftara katılan davetliler toplu halde akşam namazını kıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Adams, Müslüman toplulukla olan yakın ilişkisini vurguladı ve New York'ta camilerde cuma günleri ezan okunmasına kendi döneminde izin verildiğini hatırlattı.

Belediye Başkanı Adams, Ramazan ayının şefkat, disiplin ve fedakarlık anlamına geldiğini belirterek, "Gün boyunca oruç tutmak, insanlara fedakarlığın ne olduğunu öğretiyor. Bugün burada, Müslüman toplumunun önde gelen isimleri ve kolluk kuvvetleriyle birlikte bu atmosferi paylaşmak, toplum olarak nerede durduğumuzu gösteriyor. Bir şehir ve ülke olarak hep birlikte olduğumuzu göstermeliyiz" dedi.

İFTAR MENÜSÜ TÜRK RESTORANI TARAFINDAN HAZIRLANDI
İftar yemeğinin menüsü, New York'ta uzun yıllardır faaliyet gösteren ve geleneksel Türk mutfağıyla tanınan "Ali Baba" restoranı tarafından hazırlandı. Restoranın sahibi Ali Rıza Doğan, iftar davetlerinin 18 yıl önce eski Belediye Başkanı Mike Bloomberg ile başladığını belirtti.
Doğan, "İlk yılımızda sadece 30 kişi vardı, şimdi 200'den fazla konuğumuz var. Yemeklerin kalitesi nedeniyle her yıl bu organizasyonu biz üstleniyoruz. Türk yemeklerini ve kültürünü tanıtmak bizler için en büyük öncelik" dedi. Ayrıca, New York'taki ihtiyaç sahiplerine her çarşamba akşamı ücretsiz yemek dağıtımı yaptıklarını ve toplumun her kesimine destek verdiklerini ekledi.

Belediye Başkanı Adams konuşmasında, Alibaba Türk Restoranının sahibi Ali Rıza Doğan'a da teşekkür ederek, "Ali Baba sadece yemek yapmıyor, topluma hizmet ediyor. O sadece Kur'an'ı okumuyor, aynı zamanda yaşıyor. Fedakârlıkları yılın her günü devam ediyor. Bu, gerçek bir insanlık dersi" ifadelerini kullandı.

ADAMS'A FİLİSTİN POLİTİKALARI NEDENİYLE PROTESTO
Öte yandan, Adams'ın İsrail'e verdiği destek nedeniyle yemeğin düzenlendiği binanın dışında Filistin yanlısı yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Belediye başkanının konutunun önünde toplanan göstericiler, Adams'ın politikalarına tepki göstererek sloganlar attı. Polis, Belediye Başkanı'nın evinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bazı protestocular bina önünden uzaklaştırılırken, bazıları da yemeğe katılan Müslüman toplum temsilcilerine tepki gösterdi.

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