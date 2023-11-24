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New York’taki Şükran Günü Töreni’nde İsrail protestosu | Video

New York’taki Şükran Günü Töreni’nde İsrail protestosu | Video

24.11.2023 | 08:43

ABD’nin New York kentinde düzenlenen Şükran Günü Geçit Töreni’nde bir grup, ellerini yola yapıştırarak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 48 gündür devam ederken, dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek gösterileri sürüyor. ABD'nin New York kentinde 1924'den bu yana her yıl düzenlenen Macy's Şükran Günü Geçit Töreni sırasında yaklaşık 30 kişilik grup, geçit töreni güzergahına girdi. "O zaman da soykırımdı, şimdi de" yazılı pankart açan grup, ellerini geçit töreninin yapıldığı yola yapıştırdı. Beyaz tulum giyen göstericiler, üzerlerine kırmızı boya dökerek İsrail saldırılarını protesto etti. Geçit töreni protesto nedeniyle aksarken, polis bazı göstericileri gözaltına aldı.
Geçit töreni protestonun ardından kaldığı yerden devam ederken, geçit töreninde yer alan bazı kişilerin de Filistin bayrağı açtığı görüldü.
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