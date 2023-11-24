New York’taki Şükran Günü Töreni’nde İsrail protestosu | Video
ABD’nin New York kentinde düzenlenen Şükran Günü Geçit Töreni’nde bir grup, ellerini yola yapıştırarak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.
Geçit töreni protestonun ardından kaldığı yerden devam ederken, geçit töreninde yer alan bazı kişilerin de Filistin bayrağı açtığı görüldü.
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