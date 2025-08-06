Video Dünya Pakistan’da muson yağışlarınca can kaybı 303’e yükseldi | Video
Pakistan’da muson yağışlarınca can kaybı 303’e yükseldi | Video

Pakistan’da muson yağışlarınca can kaybı 303’e yükseldi | Video

06.08.2025 | 13:10

Pakistan’da 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağışlarıyla ilgili kazalarda en az 303 kişinin hayatını kaybettiği ve 727 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Pakistan'da etkili olan muson yağışlarında bilanço ağırlaşıyor. Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde şiddetli muson yağışları nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerini etkilemesi etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, 26 Haziran'dan bu yana Pakistan genelinde muson yağışlarıyla ilgili kazalarda en az 303 kişinin hayatını kaybettiğini ve 727 kişinin yaralandığını bildirildi. Doğu Pencap eyaletinin 163 ölüm ve 579 yaralanma ile en çok etkilenen bölge olduğu aktarılırken ülkenin kuzeybatısındaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde ise 71 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi yaralandı.

Yetkililer, 5-10 Ağustos tarihleri arasında ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde şiddetli muson yağışları yaşanacağı konusunda uyarıda bulunarak, eyalet hükümetlerine yardım operasyonları yürütmeleri ve devam eden yağışlar sırasında riskli bölgeleri izlemeleri tavsiyesinde bulundu.

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