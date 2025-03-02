Pakistan’da Ramazan ayının ilk teravih namazı | Video 02.03.2025 | 08:23 Pakistan’da binlerce Müslüman, yarın başlayacak Ramazan ayının ilk teravih namazı için camilerde saf tuttu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Pakistan'da binlerce Müslüman Ramazan ayının gelişini bekliyor. Ülkenin dört bir yanında binlerce Müslüman Ramazan ayının ilk teravih namazı için bir araya geldi. Ramazan'ı büyük bir coşkuyla karşılayan Pakistan halkı, Karaçi'deki Memon Camii'nde bir araya gelerek namazlarını eda etti.

CAMİLER IŞIKLANDIRMALARLA SÜSLENDİ

Ülkede Ramazan ayına hazırlık için pazarlar hurma, meyve ve diğer temel ihtiyaç maddelerini satın alan alışverişçilerle dolup taşarken, camiler de kutsal aya hazırlık amacıyla temizlenerek, ışıklandırmalarla süslendi. Pakistan Hükümeti, Ramazan ayı için çalışma saatlerinin azaltılması ve özel iftar düzenlemeleri de dahil olmak üzere özel düzenlemeler açıkladı.

Pakistan Rüyet-i Hilal Komitesi tarafından dün yapılan açıklamada, gerçekleştirilen gözlemde Ramazan hilalinin görülmemesi nedeniyle ülkede Ramazan ayının ilk gününün Pazar günü olacağı bildirilmişti.