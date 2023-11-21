Video Dünya Rahip Ananias, İsrail'in katliamına ateş püskürdü: "Silahlanmaya hazırım" | Video
Rahip Ananias, İsrail'in katliamına ateş püskürdü:

Rahip Ananias, İsrail'in katliamına ateş püskürdü: "Silahlanmaya hazırım" | Video

21.11.2023 | 09:14

Kudüs'te ikamet eden rahip Antonius Ananias, terör devleti israile tepki göstererek sessiz kalamayacaklarını belirtti: "Bir Hristiyan olarak Filistinli kadınları, çocukları, insanları ve kutsallarımızı muhafaza etmek için (israile karşı) silahlanmaya hazırım. Gerçekleri söylemezsem sessiz bir şeytandan farkım kalmaz"

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