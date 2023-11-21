Rahip Ananias, İsrail'in katliamına ateş püskürdü: "Silahlanmaya hazırım" | Video

Kudüs'te ikamet eden rahip Antonius Ananias, terör devleti israile tepki göstererek sessiz kalamayacaklarını belirtti: "Bir Hristiyan olarak Filistinli kadınları, çocukları, insanları ve kutsallarımızı muhafaza etmek için (israile karşı) silahlanmaya hazırım. Gerçekleri söylemezsem sessiz bir şeytandan farkım kalmaz"