Video Dünya Rusya, Ukrayna’nın Harkov kentini dronlarla vurdu: En az 47 yaralı | Video
Rusya, Ukrayna’nın Harkov kentini dronlarla vurdu: En az 47 yaralı | Video

Rusya, Ukrayna’nın Harkov kentini dronlarla vurdu: En az 47 yaralı | Video

03.05.2025 | 09:49

Rusya’nın Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov kentine düzenlediği dron saldırılarında en az 47 kişinin yaralandığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ortaklarına destek çağrısı yaparak "Ukrayna’nın güçlendirilmiş hava savunmasına ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.

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Rusya Ukrayna'yı bir kez daha insansız hava araçları ile hedef aldı. Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov kentine düzenlenen dron saldırılarında en az 47 kişinin yaralandığı bildirildi. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, saldırıların şehrin 4 bölgesindeki 12 noktayı hedef aldığını açıklarken, Ukrayna basını çok sayıda ev, dükkan ve aracın hasar gördüğünü ve bazı binalarda yangın çıktığını duyurdu.

"RUSYA'YI DURDURACAK TEK ŞEY GÜÇ VE YAPTIRIMLARDIR"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada saldırıların düzinelerce "Shahed" dronu ile gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı. Rusya'nın sivilleri hedef alan saldırılarını kınayan Zelenskiy, "Orada hiçbir askeri hedef yoktu, olamazdı da. Rusya, Ukraynalıların evlerinde olduğu, çocuklarını uyuttukları saatlerde konut alanlarını hedef alıyor" ifadelerini kullandı. Ancak canilerin böyle eylemlerde bulunabileceğini söyleyen Zelenskiy, "Dünya karar vermekte tereddüt ederken, Ukrayna'da neredeyse her gece bir kâbusa dönüşüyor ve bu canlara mal oluyor" dedi. Ortaklarına destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Ukrayna'nın güçlendirilmiş hava savunmasına ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve barış isteyen tüm ortaklarımızdan güçlü ve gerçek kararlar almalarını bekliyoruz. Rusya'yı durduracak tek şey güç ve yaptırımlardır" ifadelerini kullandı.

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