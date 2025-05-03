Rusya, Ukrayna’nın Harkov kentini dronlarla vurdu: En az 47 yaralı | Video
Rusya’nın Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov kentine düzenlediği dron saldırılarında en az 47 kişinin yaralandığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ortaklarına destek çağrısı yaparak "Ukrayna’nın güçlendirilmiş hava savunmasına ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.
"RUSYA'YI DURDURACAK TEK ŞEY GÜÇ VE YAPTIRIMLARDIR"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada saldırıların düzinelerce "Shahed" dronu ile gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı. Rusya'nın sivilleri hedef alan saldırılarını kınayan Zelenskiy, "Orada hiçbir askeri hedef yoktu, olamazdı da. Rusya, Ukraynalıların evlerinde olduğu, çocuklarını uyuttukları saatlerde konut alanlarını hedef alıyor" ifadelerini kullandı. Ancak canilerin böyle eylemlerde bulunabileceğini söyleyen Zelenskiy, "Dünya karar vermekte tereddüt ederken, Ukrayna'da neredeyse her gece bir kâbusa dönüşüyor ve bu canlara mal oluyor" dedi. Ortaklarına destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Ukrayna'nın güçlendirilmiş hava savunmasına ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve barış isteyen tüm ortaklarımızdan güçlü ve gerçek kararlar almalarını bekliyoruz. Rusya'yı durduracak tek şey güç ve yaptırımlardır" ifadelerini kullandı.
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