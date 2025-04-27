Rusya, Ukrayna'ya 149 İHA ile saldırdı | Video
Rusya'nın Ukrayna'ya gece boyunca 149 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Rus güçleri Ukrayna genelinde gece boyunca 149 insansız hava aracı (İHA) ile saldırılar düzenledi. Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhiy Lysak, Pavlohrad şehrindeki saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı. Lysak açıklamasında, 1 İHA'nın hayvanların bulunduğu tesise isabet etmesi sonucu 500 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirtti.
Ukrayna Hava Kuvvetleri, 149 İHA'dan 57'sinin düşürüldüğünü, 67'sinin ise hedeflerine ulaşamadan radar ekranından kaybolduğunu bildirdi.
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