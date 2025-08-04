Rusya'da otobüs ile tren çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı | Video 04.08.2025 | 11:18 Rusya'da Kem-Yaroslavl seferini gerçekleştiren bir yolcu otobüsünün yük treniyle çarpışması sonucunda 1 kişi ölürken, 16 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın Leningrad bölgesinde bir yolcu otobüsü ile yük treni çarpıştı. Yere saatle 06.11'de Lodeynopolsky bölgesindeki Lodeynoye Pole ve Olonets tren istasyonları arasındaki bir hemzemin geçitte meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 16 kişi de yaralandı. Oktyabrskaya Tren Yolları tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kem şehrinden Moskova'nın 250 kilometre doğusundaki Yaroslavl şehrine giden ve 37 kişiyi taşıyan otobüsün, yaklaşan trenin yoluna çıkarak kazaya neden olduğu belirtildi. Açıklamada, tren yolundaki uyarı sinyallerinin çalıştığı ancak otobüs şoförünün uyarılara aldırış etmediği ve trenin önüne çıktığı, tren sürücüsünün ise otobüsü fark ederek acil durum frenlerini kullandığı ancak iki araç arasındaki mesafenin çok kısa olması nedeniyle trenin duramadığı aktarıldı.