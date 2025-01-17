Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 4 ölü | Video
Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği füze saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
UKRAYNA 33 RUS İHA'SINI DÜŞÜRDÜ
Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca Ukrayna topraklarını hedef alan Rusya'ya ait 50 insansız hava aracından 33'ünün düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, 9 İHA'nın kaybolduğu, birinin ise Ukrayna üzerinden Romanya yönüne doğru ilerlediği ifade edildi. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Odessa, Harkov, Çerkassi ve Kiev bölgelerinde kurum binaları, özel işletmeler ve evlerin hasar gördüğü kaydedildi. Kiev'de etkisiz hale getirilen İHA enkazının düşmesi sonucu bir çocuğun yaralandığı bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:08
Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 4 ölü | Video 17.01.2025 | 17:00
01:02
06:32
Jeff Bezos’un Blue Origin roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı | Video 16.01.2025 | 12:10
00:22
00:34
Endonezya'da yanardağ alarmı: 3 bin kişi tahliye ediliyor | Video 16.01.2025 | 10:45
04:35
California’da çıkan yangında kundaklama şüphesi! 1 gözaltı | Video 16.01.2025 | 10:45
00:34
Endonezya'da yanardağ alarmı: 3 bin kişi tahliye ediliyor | Video 16.01.2025 | 10:07
03:01
02:09
İdlib kırsalında terör örgütü DEAŞ'a İHA saldırısı | Video 16.01.2025 | 08:50
02:31
00:31
İran’da eğitim uçağı düştü: 3 ölü | Video 15.01.2025 | 14:54
00:45
00:49
Galler Prensesi Kate Middleton kanseri yendi | Video 15.01.2025 | 12:23
03:11
Tayland'da Türk vatandaşını gasp eden 3 Türk ülkeden kaçtı | Video 15.01.2025 | 12:23
06:14
Los Angeles'taki orman yangınlarında ölü sayısı 25'e yükseldi | Video 15.01.2025 | 11:03
01:48
Bu kutu, 4 yaşında bir çocuğun tabutu | Video 15.01.2025 | 10:40
04:17
01:36
00:21
Çin'de 5.0 büyüklüğünde deprem | Video 14.01.2025 | 11:28