Video Dünya Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 4 ölü | Video
Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 4 ölü | Video

Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 4 ölü | Video

17.01.2025 | 17:00

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği füze saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı hava saldırıları sürüyor. Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhiy Lysak, Rusya'nın bölgeye bağlı Kryvyi Rih kentine füze saldırısı düzenlediğini ifade etti. Saldırıda 3'ü kadın 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını açıklayan Lysak, hastaneye kaldırılan 3 yaralının durumunun ağır olduğunu belirtti. Saldırıda bir eğitim kurumu ile 5 katlı iki binanın hasar gördüğünü kaydeden Lysak, binalardan birinde çıkan yangının itfaiye ekibi tarafından söndürüldüğünü söyledi.

UKRAYNA 33 RUS İHA'SINI DÜŞÜRDÜ
Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca Ukrayna topraklarını hedef alan Rusya'ya ait 50 insansız hava aracından 33'ünün düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, 9 İHA'nın kaybolduğu, birinin ise Ukrayna üzerinden Romanya yönüne doğru ilerlediği ifade edildi. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Odessa, Harkov, Çerkassi ve Kiev bölgelerinde kurum binaları, özel işletmeler ve evlerin hasar gördüğü kaydedildi. Kiev'de etkisiz hale getirilen İHA enkazının düşmesi sonucu bir çocuğun yaralandığı bildirildi.
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