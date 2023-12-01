Video Dünya Serbest kalan rehineden Netanyahu'yu çıldırtacak Hamas sözleri: "Bana çok iyi davrandılar" | Video
Serbest kalan rehineden Netanyahu'yu çıldırtacak Hamas sözleri:

Serbest kalan rehineden Netanyahu'yu çıldırtacak Hamas sözleri: "Bana çok iyi davrandılar" | Video

01.12.2023 | 15:48

Hamas’ın serbest bıraktığı 21 yaşındaki İsrailli esir Mia Schem, Hamas üyelerinin kendisine “çok iyi ve nazik” davrandığını söyledi.

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