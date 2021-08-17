SON DAKİKA: Afganistan'da uçaktan düşenlerin yeni şok görüntüleri ortaya çıktı! Afganistan Kabil'deki ölüm dehşeti kamerada..
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Son dakika haberleri... Afganistan'da havalanan uçaklardan düşerek ölenlere ait yeni dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı! Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD uçaklarına tutunarak kaçmaya çalışanların gökyüzünden yere düşerek öldükleri anlar uçağın içinden saniye saniye böyle görüntülendi...