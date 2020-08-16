Video Dünya Son dakika | Belarus'ta olaylar durmuyor! Şoke eden ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son dakika | Belarus'ta olaylar durmuyor! Şoke eden ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son dakika | Belarus'ta olaylar durmuyor! Şoke eden ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı | Video
16.08.2020 | 13:40

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Belarus’ta devam eden gösterilerin ilk gününde yaşamını yitiren protestocu Aleksandr Barkovsky’nin ölüm anına dair görüntüler ortaya çıktı.

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