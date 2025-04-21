SON DAKİKA! Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis hayatını kaybetti | Video
Vatikan, Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Franciscus'un 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
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