Video Dünya SON DAKİKA! Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis hayatını kaybetti | Video
SON DAKİKA! Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis hayatını kaybetti | Video

SON DAKİKA! Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis hayatını kaybetti | Video

21.04.2025 | 11:15

Vatikan, Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Franciscus'un 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

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