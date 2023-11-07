Video Dünya SON DAKİKA! Mahmud Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırı | Video
SON DAKİKA! Mahmud Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırı | Video

SON DAKİKA! Mahmud Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırı | Video

07.11.2023 | 16:49

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, 1 koruma vuruldu. Saldırıyı "Ebu Cendel'in Çocukları" adlı örgüt üstlendi.

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