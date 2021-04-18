Son dakika! Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var | Video
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Mısır'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 9 vagon devrildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.
Mısır'ın Kalyubiye yolcu treni raydan çıktı. Meydana gelen kazada 9 vagonun devrildiği duyuruldu. Yerel medya, ilk belirlemelere 109 kişinin yaralandığını aktardı. Can kayıplarının da olduğu kazada henüz ölenlerin sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.