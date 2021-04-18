Video Dünya Son dakika! Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var | Video

Son dakika! Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var | Video

Son dakika! Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var | Video
18.04.2021 | 16:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var | Video 02:27
Son dakika! Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var | Video 18.04.2021 | 16:57
Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var | Video 00:14
Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var | Video 18.04.2021 | 15:26
İran’daki depremde ürküten görüntü | Video 03:11
İran’daki depremde ürküten görüntü | Video 18.04.2021 | 14:26
Sömürgeciler birbirine düştü! İtalyan Meclis Üyesi, Macron'u böyle eleştirmişti | Video 01:06
Sömürgeciler birbirine düştü! İtalyan Meclis Üyesi, Macron'u böyle eleştirmişti | Video 18.04.2021 | 13:55
İtalya'da Meclis Üyesinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yerden yere vuran konuşma! Sömürgeciler böyle birbirine düştü 01:06
İtalya'da Meclis Üyesinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yerden yere vuran konuşma! Sömürgeciler böyle birbirine düştü 17.04.2021 | 15:20
Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken ABD'li Astronot Kate Rubins dünyaya döndü! 01:24
Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken ABD'li Astronot Kate Rubins dünyaya döndü! 17.04.2021 | 13:49
Rusya - Ukrayna gerilimi nereye varacak? Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'dan Rusya açıklaması! 06:10
Rusya - Ukrayna gerilimi nereye varacak? Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'dan Rusya açıklaması! 17.04.2021 | 13:27
İngiltere'de korkunç olay: 'Zombi Kılıcı' dehşeti kamerada! Sokak ortasında böyle katlettiler... 00:58
İngiltere'de korkunç olay: 'Zombi Kılıcı' dehşeti kamerada! Sokak ortasında böyle katlettiler... 17.04.2021 | 10:24
Polonya’da genç kadın tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 00:30
Polonya’da genç kadın tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 16.04.2021 | 16:52
Biden'dan bir gaf daha. Putin yerine Klutin dedi | Video 00:09
Biden'dan bir gaf daha. Putin yerine "Klutin" dedi | Video 16.04.2021 | 16:33
Las Vegas'ta UFO görüldü iddiası | Video 01:37
Las Vegas'ta UFO görüldü iddiası | Video 16.04.2021 | 14:55
Rus avcı uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde ABD'nin keşif uçağına önleme yaptı 00:27
Rus avcı uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde ABD'nin keşif uçağına önleme yaptı 16.04.2021 | 12:33
Pfizer'dan Covid-19 aşısında üçüncü doz açıklaması | Video 01:22
Pfizer'dan Covid-19 aşısında "üçüncü doz" açıklaması | Video 16.04.2021 | 11:45
ABD'de silahlı saldırı: Saldırgan 8 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti | Video 00:57
ABD'de silahlı saldırı: Saldırgan 8 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti | Video 16.04.2021 | 11:44
ABD’de polis, siyahi Miles Jackson'ın vurulma anına ait görüntüleri yayınladı | Video 04:59
ABD’de polis, siyahi Miles Jackson'ın vurulma anına ait görüntüleri yayınladı | Video 16.04.2021 | 07:27
ABD'de maske takmak istemeyen şahıs polise saldırdı | Video 00:28
ABD'de maske takmak istemeyen şahıs polise saldırdı | Video 16.04.2021 | 07:09
İkinci George Floyd vakası! 00:54
İkinci George Floyd vakası! 15.04.2021 | 21:08
Son dakika! Bağdat’ta pazar yerinde bombalı araçla saldırı. İşte ilk görüntüler | Video 01:01
Son dakika! Bağdat’ta pazar yerinde bombalı araçla saldırı. İşte ilk görüntüler | Video 15.04.2021 | 16:20
İngiltere'ye bağlı Galler'de süt akan nehri görenler şaşkına döndü! 00:31
İngiltere'ye bağlı Galler'de süt akan nehri görenler şaşkına döndü! 15.04.2021 | 12:53
Plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım | Video 00:22
Plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım | Video 15.04.2021 | 11:17

Mısır'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 9 vagon devrildi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Mısır'ın Kalyubiye yolcu treni raydan çıktı. Meydana gelen kazada 9 vagonun devrildiği duyuruldu. Yerel medya, ilk belirlemelere 109 kişinin yaralandığını aktardı. Can kayıplarının da olduğu kazada henüz ölenlerin sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA