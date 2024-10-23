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SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanlığına

SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanlığına "benzeri görülmemiş" siber saldırı

23.10.2024 | 17:56

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkede düzenlenen BRICS zirvesi sırasında Dışişleri Bakanlığının "benzeri görülmemiş bir siber saldırıya" maruz kaldığını açıkladı.

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Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleştirilen BRICS Liderler Zirvesi sırasında Rusya Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesine siber saldırı düzenlendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova haftalık basın toplantısına geç başladı. Zaharova düzenlediği basın toplantısında, "Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesine yurt dışından geniş çaplı siber saldırı başlatıldı. Saldırılar hala devam ediyor ve bu saldırılar bertaraf ediliyor. Saldırıların giderek arttığını görüyoruz. Web sitemize yapılan saldırı eşi benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştı. Bunun için resmi web sitemize basın toplantısının görüntülerini yük olmaması için yüklememeye karar verdik ve basın toplantısını ertelemek zorunda kaldık. Bakanlığın teknik uzmanları, yetkili makamlar ve erişim sağlayıcıları ile birlikte birkaç saattir bu saldırıları püskürtmek için çalışıyor" ifadelerini kullandı. Zaharova, duyuru ve basın toplantılarını sosyal medya hesaplarından yayınlanmaya devam edeceğini söyledi.
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