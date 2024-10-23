SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanlığına "benzeri görülmemiş" siber saldırı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkede düzenlenen BRICS zirvesi sırasında Dışişleri Bakanlığının "benzeri görülmemiş bir siber saldırıya" maruz kaldığını açıkladı.
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