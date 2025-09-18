Trump: "Hayatımın en büyük onurlarından biri" | Video 18.09.2025 | 08:57 ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye gerçekleştirdiği 2’nci resmi ziyaret kapsamında Kral 3. Charles tarafından onuruna düzenlenen devlet yemeğine katıldı. Kral 3. Charles Trump ve eşini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtirken, Trump ise daveti "hayatının en büyük onurlarından biri" olarak niteledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye gerçekleştirdiği 2'nci resmi ziyarette, Kral 3. Charles tarafından onuruna düzenlenen devlet yemeğine katıldı. Windsor Kalesi'ndeki yemek teknoloji, finans, spor ve medya dünyasından 160 tanınmış konuğu da bir araya getirdi. Yemekte bir konuşma yapan Kral 3. Charles, Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bunu iki ülke arasındaki bağı yansıtan "eşsiz" ve "önemli" bir olay olarak niteledi. Aralarındaki tarihi bağlara ve dostluk ilişkilerine dikkat çeken Kral 3. Charles, "Amerikan halkının yaratıcılığına ve kuruluşundan bu yana büyük demokrasinizin temsil ettiği özgürlük ilkelerine her zaman hayranlık duydum. Hayatım boyunca, 1970'teki ilk Amerika ziyaretimden bugüne 20'den fazla ziyaretimde, İngiltere ve Amerika halkları arasındaki yakın bağları daima değerli buldum" ifadelerini kullandı."York'tan New York'a, İngiltere'deki Birmingham'dan Alabama'daki Birmingham'a kadar ortak bir dil ve mirasta birleştiklerinin" altını çizen Kral 3. Charles, "Bugün, ittifakımız her alana uzanıyor ve büyük bir büyüme potansiyeli gösteriyor. Sayın Başkan, ülkemiz sizin yönetiminizin ilk ticaret anlaşmasında ortağınız oldu. Bu, her iki ülkeye de istihdam ve büyüme getirdi. Şüphesiz, bu yeni ortaklık çağını inşa ederken daha da ileri gidebiliriz" şeklinde konuştu.İki ülkenin bilim, iletişim, savunma ve ticaret gibi alanlarda birçok yeniliğe öncülük ettiğini vurgulayan Kral 3. Charles, "Ülkelerimiz, tarihte bilinen en yakın savunma, güvenlik ve istihbarat ilişkisine sahiptir. İki dünya savaşında tiranlık güçlerini yenmek için birlikte savaştık. Bugün, tiranlık bir kez daha Avrupa'yı tehdit ederken, biz ve müttefiklerimiz Ukrayna'yı desteklemek, saldırganlığı caydırmak ve barışı güvenceye almak için birlikte duruyoruz" diye konuştu. Trump'ın dünyadaki çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabalarına atıfta bulunan Kral 3. Charles, "Ülkelerimiz, barışı güvence altına almak amacıyla, dünyanın en çetin çatışmalarına çözüm bulmaya yönelik hayati diplomatik çabalara birlikte destek veriyor" dedi. İki ulus arasındaki bağların "olağanüstü" olduğunu söyleyen Kral 3. Charles, "Bu gece bağımızı tazelerken, dostluğumuza ve bağımsızlık ile özgürlüğe dair ortak bağlılığımıza sarsılmaz bir güvenle hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump ise, İngiltere'ye yaptığı 2'nci resmi ziyareti "hayatının en büyük onurlarından biri" olarak niteleyerek kraliyet ailesine davetleri için teşekkür etti. İngiltere'nin dünya mirasına "Magna Carta", "modern parlamento" ve "bilimsel yöntemler" gibi önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Trump, İngiltere tarihinden örnekler vererek ülkenin "faşizme karşı savaştığını" dile getirdi.İngiltere ile aralarındaki bağı "paha biçilmez ve ebedi" olarak tanımlayan Trump, "Amerikan gözünden bakıldığında 'özel' kelimesi bunu anlatmaya bile yetmez" değerlendirmesinde bulundu. "Bizi tarih ve inanç, sevgi ve dil, kültür, gelenek, atalarımız ve kader gibi üstün bağlar bir araya getiriyor" diyen Trump, "Biz bir akorun iki notası ya da aynı şiirin iki mısrası gibiyiz, her biri kendi başına güzel, ama aslında birlikte çalınmak için varız" şeklinde konuştu. Trump, "Birlikte, kimliğimizi oluşturan istisnai mirası korumalı, İngilizce konuşan dünyanın halklarının değerlerini savunmayı sürdürmeliyiz. Ve biz gerçekten de bunun için mücadele ediyoruz" dedi. Program, konuşmaların ardından akşam yemeği ile davet etti.