Video Dünya Trump’ın emri sonrasında hedef olan Yemen’de bilanço ağırlaşıyor | Video
Trump’ın emri sonrasında hedef olan Yemen’de bilanço ağırlaşıyor | Video

Trump’ın emri sonrasında hedef olan Yemen’de bilanço ağırlaşıyor | Video

17.03.2025 | 12:14

Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı’nın sözcüsü Anees Alsbahi, ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle başlatılan saldırılarda ölü sayısının 53’e, yaralı sayısının ise 98’e yükseldiğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik başlatılan harekatın bilançosu ağırlaştı. Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı'nın sözcüsü Anees Alsbahi, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 53'e yükseldiğini duyurdu. Ölenlerin arasında 5 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu belirtilirken, yaralı sayısının da 98'e ulaştığı aktarıldı.

TRUMP TALİMAT VERMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen'deki Husilere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Trump, Husilerin Amerikan gemilerine, uçaklarına ve insansız hava araçlarına saldırdığını belirterek, bunu Husilere yönelik harekata gerekçe olarak göstermişti.

HUSİLER MEYDAN OKUMUŞTU
Trump'ın açıklamalarının ardından hedef olan Husiler ise Yemen'e yönelik saldırıları "tam teşekküllü bir savaş suçu" olarak niteleyerek, "Bu saldırganlık, Yemen'i Filistin'e ve Gazze'ye destek görevini yerine getirmekten alıkoyamayacak. Saldırılar yanıtsız kalmayacak" açıklamasında bulunmuştu.

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