Video Dünya Trump'ın Özel Temsilcisinden 'Trump-Erdoğan' görüşmesiyle ilgili açıklama: "Gerçekten dönüşümsel diyebilirim" | Video
Trump'ın Özel Temsilcisinden 'Trump-Erdoğan' görüşmesiyle ilgili açıklama:

Trump'ın Özel Temsilcisinden 'Trump-Erdoğan' görüşmesiyle ilgili açıklama: "Gerçekten dönüşümsel diyebilirim" | Video

22.03.2025 | 15:44

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump'ın "muhteşem ve dönüşümsel" bir konuşma yaptığını, olumlu şeylerin gelmekte olduğunu belirtti.

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