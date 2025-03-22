Trump'ın Özel Temsilcisinden 'Trump-Erdoğan' görüşmesiyle ilgili açıklama: "Gerçekten dönüşümsel diyebilirim" | Video
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump'ın "muhteşem ve dönüşümsel" bir konuşma yaptığını, olumlu şeylerin gelmekte olduğunu belirtti.
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