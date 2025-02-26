Trump'tan skandal video! Gazze'de Netanyahu'yla tatil, gökten yağan dolarlar, Filistinli dansözler... | Video
ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka ile hazırlanmış videoda Gazze Şeridi'ni tatil kentine çevrilmiş, kendisini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da burada "tatil yapıyor" şekilde gösterdi.
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