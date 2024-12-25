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Ukrayna Kursk bölgesine saldırdı: 4 ölü, 5 yaralı | Video

Ukrayna Kursk bölgesine saldırdı: 4 ölü, 5 yaralı | Video

25.12.2024 | 15:51

Ukrayna’nın Rusya’nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Rusya, Ukrayna'nın Kursk bölgesindeki Lgov kasabasına saldırı düzenlediğini duyurdu. Kursk Bölge Valisi Vekili Alexander Khinshtein yaptığı açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını söyledi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirten Khinshtein, "5 katlı bir apartman, 2 ev ve bir güzellik salonu ciddi şekilde hasar aldı. Çevredeki binaların camları kırıldı ve en az 12 araç hasar gördü. Ayrıca, patlama nedeniyle doğal gaz boru hattının bir bölümü kullanılamaz hale geldi" dedi.

Rus yetkililer, saldırının ABD yapımı HIMARS topçu roket sistemi ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

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