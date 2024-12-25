Ukrayna Kursk bölgesini vurdu: 4 ölü, 5 yaralı | Video
Ukrayna’nın Rusya’nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Rus yetkililer, saldırının ABD yapımı HIMARS topçu roket sistemi ile gerçekleştirildiğini açıkladı.
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