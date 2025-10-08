Video Dünya Ukrayna'dan Rusya'ya füzeli saldırı: 3 ölü | Video
08.10.2025 | 12:29

Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Belgorod bölgesine düzenlediği füzeli saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 4 yıldır devam ediyor. Karşılıklı saldırıların düzenlendiği savaşta son saldırı Ukrayna'dan geldi. Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Belgorod bölgesine düzenlediği füzeli saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, saldırının Ukrayna sınırına yakın bir yerleşim yeri olan Maslova Pristan'a yapıldığını aktardı. Gladkov, bir spor merkezinin kısmen yıkıldığını ve çevredeki binaların hasar gördüğünü açıkladı.

