Ukrayna'dan Rusya'ya füzeli saldırı: 3 ölü | Video
Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Belgorod bölgesine düzenlediği füzeli saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, saldırının Ukrayna sınırına yakın bir yerleşim yeri olan Maslova Pristan'a yapıldığını aktardı. Gladkov, bir spor merkezinin kısmen yıkıldığını ve çevredeki binaların hasar gördüğünü açıkladı.
