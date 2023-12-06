Asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zamlı maaş tablosu | Video

Asgari ücret zammı için önemli gelişmeler belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantı tarihini duyurdu. Her yıl Aralık ayında toplanarak bir sonraki yıl geçerli olacak asgari ücreti belirleyen komisyon, bu yıl için yeni zam oranını ne kadar belirleyecek? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?