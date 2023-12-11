Video Ekonomi Asgari ücrette pazarlık başlıyor! Tespit komisyonu bugün toplanıyor, zam yüzde kaç olacak? | Video
Asgari ücrette pazarlık başlıyor! Tespit komisyonu bugün toplanıyor, zam yüzde kaç olacak? | Video

Asgari ücrette pazarlık başlıyor! Tespit komisyonu bugün toplanıyor, zam yüzde kaç olacak? | Video

11.12.2023 | 09:45

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücret görüşmeleri için ilk toplantıyı bugün saat 13.30'da gerçekleştirecek. Peki, asgari ücrette olası rakamlar neler? Yeni yılda asgari ücrete ne kadarlık bir artış yapılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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