Video Ekonomi Yalova Makine İhtisas OSB, 2030'a kadar 400 üretim tesisi ve 20 bin istihdam hedefliyor | Video
Yalova Makine İhtisas OSB, 2030'a kadar 400 üretim tesisi ve 20 bin istihdam hedefliyor | Video

Yalova Makine İhtisas OSB, 2030'a kadar 400 üretim tesisi ve 20 bin istihdam hedefliyor | Video

03.01.2025 | 11:50

Türkiye’nin sanayi sektöründe adından söz ettiren Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yerli üretimi, çevre dostu teknolojileri ve sürdürülebilir projeleriyle dikkat çekiyor. Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, 2029-2030 yıllarında 400 üretim tesisi ve 20 binden fazla istihdamla yeşil ve dijital bir OSB inşa etmeyi hedeflediklerini açıkladı. 2025 yazında yapılması planlanan toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet eden Özdemir, Yalova OSB’nin Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projelerine olan ilgisi ve desteği için teşekkür etti.

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