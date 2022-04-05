Kuruluş Osman 89. bölüm 2. fragmanı izle! İbrahim Fakih ölüyor mu?

Kuruluş Osman 89. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dizinin yeni bölümünde İbrahim Fakih'in ölüp ölmeyeceği merak uyandırırken, yeni bölümü izlemeye hazırlanan diziseverler için heyecan doruğa ulaştı! ATV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü Kuruluş Osman 89. bölüm fragmanı ile bir kez daha reyting rekorları kırmaya hazırlanıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!

Kuruluş Osman 89. bölüm fragmanı izleyiciyi ekran başına kitledi. Çarşamba akşamları ATV ekranlarında izleyicinin karşısına çıkan dizi yeni bölümüyle de nefes kesmeye hazırlanıyor! Osman Bey'in "Ben Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey. İnegöl fethedilene dek, gayrı pusatlar kınına girmeyecek!" sözlerinin damga vurduğu fragmanın ardından heyecan doruğa ulaştı. Kuruluş Osman 89. bölüm 2. fragmanını izleyen diziseverler İbrahim Fakih ölüyor mu sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!