Video Haber Burhanettin Duran | Gazze'yi Filistinsizleştirmek!
Burhanettin Duran | Gazze'yi Filistinsizleştirmek!

Burhanettin Duran | Gazze'yi Filistinsizleştirmek!

14.10.2023 | 16:45

Burhanettin Duran'ın 14.10.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan dünyaya Filistin çağrısı! | Video 08:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan dünyaya Filistin çağrısı! | Video 14.10.2023 | 17:15
Başkan Erdoğan: Depremin yaralarını hızla sarıyoruz | Video 03:01
Başkan Erdoğan: "Depremin yaralarını hızla sarıyoruz" | Video 14.10.2023 | 17:05
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Filistin için diplomasi trafiği! | Video 11:31
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin için diplomasi trafiği! | Video 14.10.2023 | 16:28
Burhanettin Duran | Gazze’yi Filistinsizleştirmek! 04:19
Burhanettin Duran | Gazze'yi Filistinsizleştirmek! 14.10.2023 | 16:45
Okan Müderrisoğlu | Sadece Hamas’ı değil, insanlığı ve Müslümanları yok etmek! 05:08
Okan Müderrisoğlu | Sadece Hamas'ı değil, insanlığı ve Müslümanları yok etmek! 14.10.2023 | 16:43
Salih Tuna | O kadınla boşuna yarışmasın 03:58
Salih Tuna | O kadınla boşuna yarışmasın 14.10.2023 | 16:40
Bahçeli: Gazze insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya | Video 09:07
Bahçeli: "Gazze insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya" | Video 14.10.2023 | 15:05
Bakan Yerlikaya duyurdu! HDP’li vekilin aracında iki terörist yakalandı | Video 01:55
Bakan Yerlikaya duyurdu! HDP'li vekilin aracında iki terörist yakalandı | Video 14.10.2023 | 13:24
Türkiye’nin Gazzelilere insani yardımları sürüyor: 3. yardım uçağı Mısır’a iniş yaptı | Video 02:14
Türkiye'nin Gazzelilere insani yardımları sürüyor: 3. yardım uçağı Mısır'a iniş yaptı | Video 14.10.2023 | 11:30
Aksaray’da 5 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı 03:57
Aksaray’da 5 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı 14.10.2023 | 00:28
PTT önüne bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi 01:28
PTT önüne bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi 14.10.2023 | 00:28
İstanbul’da helikopter destekli ’Huzur’ uygulaması 04:10
İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur' uygulaması 14.10.2023 | 00:28
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’da 00:20
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’da 14.10.2023 | 00:28
ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın dilinde! Merdivenden düşüyordu 00:07
ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın dilinde! Merdivenden düşüyordu 13.10.2023 | 22:59
İsrail gazetecileri vurdu! 05:29
İsrail gazetecileri vurdu! 13.10.2023 | 19:23
Kutsal toprakta Filistin Hutbesi: Kabe İmamı dua ederken gözyaşlarına hakim olamadı 01:06
Kutsal toprakta Filistin Hutbesi: Kabe İmamı dua ederken gözyaşlarına hakim olamadı 13.10.2023 | 18:51
İran’da Filistin’e destek yürüyüşü 06:20
İran’da Filistin’e destek yürüyüşü 13.10.2023 | 18:11
Hilal Kaplan | İmamoğlu’nun işe aldığı delegeler 03:17
Hilal Kaplan | İmamoğlu'nun işe aldığı delegeler 13.10.2023 | 16:02
Melih Altınok | Hamas’ın Gazze için planı ne? 04:17
Melih Altınok | Hamas'ın Gazze için planı ne? 13.10.2023 | 15:59
Bulutlar çetesi çökertildi! İçişleri Bakanı Yerlikaya: Her an enselerindeyiz | Video 02:05
Bulutlar çetesi çökertildi! İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Her an enselerindeyiz" | Video 13.10.2023 | 11:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA