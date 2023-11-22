Kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'a çekildi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde Kış Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'a çekilmesi kararı alınırken, İstanbul Valisi Davut Gül, “İstanbul’umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. İstanbul’umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız" dedi.