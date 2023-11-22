Video Haber Kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'a çekildi
Kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'a çekildi

Kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'a çekildi

21.11.2023 | 23:52

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde Kış Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'a çekilmesi kararı alınırken, İstanbul Valisi Davut Gül, “İstanbul’umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. İstanbul’umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız" dedi.

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