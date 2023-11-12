Özgür Özel verdiği sözleri altı günde unuttu: "Ön seçim yok" | Video

CHP’de tartışmalı kurultay geride kaldı.13 yıllık genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu Özgür Özel’e kaptırdı. Değişimcilerin adayı olarak gösterilen Özel’in verdiği sözler ise başka bahara kaldı. Kurultayda ön seçim yapacağına şeref sözü veren Özgür Özel, altı gün sonra geri adım attı. “Vakit yok” diyerek ön seçim bekleyen örgüte kapıyı kapattı!