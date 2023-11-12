Özgür Özel verdiği sözleri altı günde unuttu: "Ön seçim yok" | Video
CHP’de tartışmalı kurultay geride kaldı.13 yıllık genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu Özgür Özel’e kaptırdı. Değişimcilerin adayı olarak gösterilen Özel’in verdiği sözler ise başka bahara kaldı. Kurultayda ön seçim yapacağına şeref sözü veren Özgür Özel, altı gün sonra geri adım attı. “Vakit yok” diyerek ön seçim bekleyen örgüte kapıyı kapattı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
Özgür Özel verdiği sözleri altı günde unuttu: "Ön seçim yok" | Video 12.11.2023 | 13:00
00:39
03:10
Bakan Yerlikaya: "42 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi" | Video 12.11.2023 | 08:42
03:02
İslam Zirvesi sonrası sonuç bildirisi yayınlandı | Video 11.11.2023 | 19:37
12:42
09:24
02:47
02:31
00:15
Endonezya Hastanesi’nde elektrik, su ve iletişim kesildi 10.11.2023 | 23:39
05:01
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı 10.11.2023 | 20:49
01:41
İsrail’in vurduğu Al-Buraq Okulu’nda can kaybı 50’ye yükseldi 10.11.2023 | 20:49
01:25
Son dakika: Yargıtay'dan AYM açıklaması 10.11.2023 | 19:57
00:30
Ukraynalı turistin gasp intikamı ‘ölüm’ oldu 10.11.2023 | 19:32
01:38
İsrail, Kudüs Hastanesi’ndeki sivilleri keskin nişancılarla vurdu 10.11.2023 | 19:32
06:34
MSB’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü töreni 10.11.2023 | 19:32
01:38
Muş'ta ilk ve ortaöğretim öğrencileri için birinci ara tatil başladı 10.11.2023 | 19:31
02:01
SON DAKİKA: Emekliye 5 bin TL ikramiyede ödeme tarihleri belli oldu! | Video 10.11.2023 | 17:04
00:44
00:42