Video Haber Son dakika! Düzce'de bu skandal görüntüleri arkadaşı yerine yanlışlıkla polise atınca... | Video

Son dakika! Düzce'de bu skandal görüntüleri arkadaşı yerine yanlışlıkla polise atınca... | Video

Son dakika! Düzce'de bu skandal görüntüleri arkadaşı yerine yanlışlıkla polise atınca... | Video
15.02.2020 | 11:44

Son dakika haberi... Düzce'de yollarda aracıyla drift yaparak trafik güvenliği tehlikeye atan trafik canavarı olay görüntülerini övünmek için yanlışlıkla arkadaşı yerine polise atınca 6 bin 141 TL ceza yedi.

Düzce'de Merkez Büyük camide sabah namazı kılan sürücü daha sonra aracıyla caminin önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı. A.Ç. aracıyla drift yaptığı o onları cep telefonuyla arkadaşlarına gönderirken, yanlışlıkla polise de gönderince 6 bin 141 TL ceza kesildi.


Olay geçen hafta Merkez Büyük Camii?nin önündeki alanda meydana geldi. Camiye sabah namazını kılan A.Ç., daha sonra cipi ile caminin önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı. O anları bir kişi cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler cami bahçesinde bulunan bir iş yerinin kamerasına da yansıdı. A.Ç. bu görüntüleri alarak WhatsApp aracılığı ile arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı. Ancak, A.Ç. görüntüyü isim benzerliği olan arkadaşının yerine daha önce tanıştığı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görevli polis memuruna da attı. Bunun üzerine aracın plaka ve sürücüsü tespit edilerek 6 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.

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