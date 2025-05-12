7. Etnospor Kültür Festivali tanıtımı yapıldı! Başkan Bilal Erdoğan festivalin detaylarını ve temasını açıkladı | Video
Dünya Etnospor Birliği tarafından geleneksel sporlar ve kültürel mirasın yaşatılması amacıyla bu yıl 7.si düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali’nin tanıtımı Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan tarafından yapıldı.
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