7. Etnospor Kültür Festivali tanıtımı yapıldı! Başkan Bilal Erdoğan festivalin detaylarını ve temasını açıkladı | Video

Dünya Etnospor Birliği tarafından geleneksel sporlar ve kültürel mirasın yaşatılması amacıyla bu yıl 7.si düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali’nin tanıtımı Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan tarafından yapıldı.