Video Spor 7. Etnospor Kültür Festivali tanıtımı yapıldı! Başkan Bilal Erdoğan festivalin detaylarını ve temasını açıkladı | Video
7. Etnospor Kültür Festivali tanıtımı yapıldı! Başkan Bilal Erdoğan festivalin detaylarını ve temasını açıkladı | Video

7. Etnospor Kültür Festivali tanıtımı yapıldı! Başkan Bilal Erdoğan festivalin detaylarını ve temasını açıkladı | Video

12.05.2025 | 12:26

Dünya Etnospor Birliği tarafından geleneksel sporlar ve kültürel mirasın yaşatılması amacıyla bu yıl 7.si düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali’nin tanıtımı Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan tarafından yapıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

7. Etnospor Kültür Festivali tanıtımı yapıldı! Başkan Bilal Erdoğan festivalin detaylarını ve temasını açıkladı | Video 02:55
7. Etnospor Kültür Festivali tanıtımı yapıldı! Başkan Bilal Erdoğan festivalin detaylarını ve temasını açıkladı | Video 12.05.2025 | 12:26
Gaziantep, Türkiye Kupası Finali’ne hazır | Video 06:39
Gaziantep, Türkiye Kupası Finali'ne hazır | Video 12.05.2025 | 10:35
Son dakika golü sahayı karıştırdı, olaylara çevik kuvvet müdahale etti | Video 06:33
Son dakika golü sahayı karıştırdı, olaylara çevik kuvvet müdahale etti | Video 12.05.2025 | 09:09
Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği, kupasını aldı | Video 10:00
Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, kupasını aldı | Video 12.05.2025 | 09:08
Sacha Boey’den alkollü şampiyonluk kutlamasına tepki paylaşımı: ’Haram’ 00:13
Sacha Boey'den alkollü şampiyonluk kutlamasına tepki paylaşımı: 'Haram' 11.05.2025 | 20:25
Serdal Adalı oyunu kullandı | Video 02:12
Serdal Adalı oyunu kullandı | Video 11.05.2025 | 15:52
Okan Buruk: Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk | Video 08:42
Okan Buruk: "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk" | Video 11.05.2025 | 08:33
Muslera’dan veda gibi sözler Uruguay’a gittiğim zaman... | Video 02:06
Muslera'dan veda gibi sözler "Uruguay'a gittiğim zaman..." | Video 11.05.2025 | 08:34
Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç’a tepki | Video 00:56
Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki | Video 05.05.2025 | 09:40
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan yapı sözleri | Video 04:52
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan "yapı" sözleri | Video 05.05.2025 | 09:40
Ole Gunnar Solskjaer: Harika bir galibiyet aldık | Video 07:11
Ole Gunnar Solskjaer: "Harika bir galibiyet aldık" | Video 05.05.2025 | 09:39
Mario Lemina: Bizim geride sağlam durmamız, ilerideki oyunculara pozitif katkı sağlıyor | Video 02:24
Mario Lemina: "Bizim geride sağlam durmamız, ilerideki oyunculara pozitif katkı sağlıyor" | Video 04.05.2025 | 08:38
Asya Şampiyonlar Ligi’nde kupa kazanan ilk Türk oyuncu Merih Demiral | Video 05:11
Asya Şampiyonlar Ligi'nde kupa kazanan ilk Türk oyuncu Merih Demiral | Video 04.05.2025 | 08:38
Okan Buruk: Şampiyonluk yolunda çok az bir yolumuz kaldı | Video 07:48
Okan Buruk: "Şampiyonluk yolunda çok az bir yolumuz kaldı" | Video 04.05.2025 | 08:37
Köylerinden geçen bisikletçileri gören Akyaka’lıların şaşkınlığı ve mutluluğu kamerada | Video 00:42
Köylerinden geçen bisikletçileri gören Akyaka'lıların şaşkınlığı ve mutluluğu kamerada | Video 30.04.2025 | 14:25
Victor Osimhen: Şampiyonluk yolunda bu puanlar çok önemli | Video 00:54
Victor Osimhen: "Şampiyonluk yolunda bu puanlar çok önemli" | Video 28.04.2025 | 09:03
Okan Buruk: Galatasaray’da hayalimi yaşıyorum | Video 06:40
Okan Buruk: "Galatasaray'da hayalimi yaşıyorum" | Video 28.04.2025 | 09:03
Jose Mourinho: Umudum her zaman bir sonraki maçı kazanmaktır | Video 06:04
Jose Mourinho: "Umudum her zaman bir sonraki maçı kazanmaktır" | Video 27.04.2025 | 08:38
Bodrum FK yöneticileri isyan etti! Futbolda kara gece | Video 05:23
Bodrum FK yöneticileri isyan etti! "Futbolda kara gece" | Video 27.04.2025 | 08:37
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda ortam gerildi! Hakan Bilal Kutlualp ile Ümit Özat arasında kavga çıktı! İşte o anlar... | Video 00:14
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda ortam gerildi! Hakan Bilal Kutlualp ile Ümit Özat arasında kavga çıktı! İşte o anlar... | Video 26.04.2025 | 14:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY