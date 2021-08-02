Ahmet Ağaoğlu, MHK seminerinde konuştu "Biz artık futbolda adalet istiyoruz" | Video

2021-2022 sezonu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nin açılışı yapıldı. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 31 Temmuz'da başlayan 2021-2022 sezonu MHK Yaz Semineri'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, MHK Başkanı Serdar Tatlı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve bazı kulüp başkanları ile üst klasman hakemleri katıldı.

2021-2022 sezonu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nin açılışı yapıldı. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 31 Temmuz'da başlayan 2021-2022 sezonu MHK Yaz Semineri'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, MHK Başkanı Serdar Tatlı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve bazı kulüp başkanları ile üst klasman hakemleri katıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise yaptığı açıklamada, "Hepimizin bildiği üzere ülke futbolu sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Çok büyük iftira kaybettik 2 sene içinde. Belki de sektör olarak baktığımızda ülkedeki zorluğu en üst seviyede yaşayan ve faaliyetine devam eden tek sektör futbol sektörü oldu. Bütün faaliyetlerin durma noktasına geldiği noktada biz haftada 2-3 maç oynayarak ülke insanını motive eden bir konumdaydık. Bu süreçte ekonomik ve marka değeri anlamda çok şey kaybettik. Eğer bu marka değerini yukarı doğru taşımak istiyorsak, Avrupa'nın büyük liglerinden biri olduğumuzu iddia ediyorsak, bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek hepimizin sorunu. Kulüpler Birliği olarak bütün kulüplerimiz ortak birleştiği nokta var. Biz artık futbolda adalet istiyoruz, sistem istiyoruz. Kulüpler Birliği başkanı olarak ilk defa bütün kulüp başkanlarımız tek fikir etrafında birleşiyorlar. Aynı iradeyi federasyonumuzdan da görüyoruz. Uzun zamandan beri bağımsızlıkları veya yapısal olarak tartışılan; Tahkim Kurulu, PFDK, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun, federasyon yönetim kurulunun değil de genel kurulla değişmesi, bu konuya olan yaklaşımın da en önemli göstergesi oldu" ifadelerini kullandı.