Al Hilal, Jorge Jesus'a emanet | Video

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal ile anlaştı. Al Hilal, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'u takımın başına getirdi. Suudi Arabistan ekibi, transfer sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu.