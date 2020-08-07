Ali Koç'tan harcama limiti açıklaması!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Harcama limitleri konusuna değinen Koç, "Bu sistem 1900 bilmem kaç liralık anlaşmalara iter, gerekirse biz de yaparız ama biz yaparsak herkes ağzını açar" dedi.