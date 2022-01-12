Amcası, futbolcu Ahmet Çalık'ı gözyaşları içinde anlattı | Video

Geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın amcası Naif Çalık, ”Ahlakıyla, inancıyla, dürüstlüğüyle Türkiye Cumhuriyeti'ne mal olmuş bir sporcu. Ahmet sadece 3-5 takıma mal edilecek bir sporcu değildi. Türk sporunun başı sağ olsun. Türkiye güzel bir evladını kaybetti” dedi.