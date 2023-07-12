Angelino Galatasaray'da! Icardi ve Paredes yolda | Video

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Leipzig'in başarılı sol beki Angelino ile her konuda anlaşan Galatasaray, bir yandan da Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi bu sezon bonservisiyle satın almak için son aşamaya geldi. Ayrıca PSG'den Paredes için de girişimleri olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için görüşmelerine devam ediyor.