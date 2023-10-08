Antalyaspor 0-2 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: "Hedef şampiyonluk" 08.10.2023 | 08:51 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kazanılan zorlu Antalyaspor deplasmanından galibiyet almanın ana amaçları olduğunu belirterek, “Bunu başardık 7 maç üstü üst üste kazandık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki bu sene de şampiyonluk puan kaybına tahammülümüz yok" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, Antalya deplasmanın zor olacağını bildiklerini belirterek, kötü zeminin hava sıcaklığı ve nemle birlikte zaman zaman maçın temposunun düştüğünü söyledi.

Buna rağmen iki takımın da futbol oynamaya çalıştığını dile getiren Buruk, "Antalyaspor özellikle maçın başında daha önde bizi karşılamaya çalıştı, çok pozisyon fazla üretmesek de girdiklerimizi genel olarak net pozisyonlar olarak girdik. İlk yarıda ikinci yarıda öne geçme şansları bize geldi. İkinci yarıda bunu yakaladık rakibimizin de 1-0'dan sonra çok net bir pozisyonu vardı. 1-1 yakalayabilirdi. Devamında 2-3 tane net pozisyon geldi, bunları da değerlendirebilirdik. Ama genel olarak baktığımızda Antalyaspor gibi iyi bir takıma karşı zor bir deplasmanda aldığımız galibiyet aslında bugün bizim ana amacımızdı. Bunu başardık 7 maç üstü üst üste kazandık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki bu sene de şampiyonluk puan kaybına tahammülümüz yok. Bir yandan Avrupa'da yarışıyoruz bir yandan Türkiye'de yarışıyoruz. Oyuncularım üst üste 7 tane maça çıktı 21 günde. Bu süreç içerisinde bence çok olumlu performans verdik bunu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Maçın içinde zaman zaman yorgunlukların ikinci yarıda ortaya çıktığını ifade eden Buruk, "Ama iyi bir şekilde bitirdik, hedefimiz bundan sonraki maçları da kazanarak devam etmek. Bir dinleneceğiz Milli Takım arasından sonra tekrar aynı seviyede çalışmaya aynı skorları almak istiyoruz" dedi.

"KEREM AKTÜRKOĞLU HAKEM DİYALOĞU"

Kerem Aktürkoğlu'nun maçın hakemi ile yaşadığı diyaloğu sorulan Buruk, "Kerem ile hakem arasında ne geçtiğini görmedim ama biz tabii ki her şeyi unutup sıfırdan her maça çıkmak istiyoruz. Geçen sene de aslında 14 maç sonra kaybettiğimiz Konyaspor maçında da net bir kırmızı kart vermemişti. Bugün tam pozisyonu ben göremedim ama kırmızı kartta olabileceğini söylüyorlar Muslera'nın pozisyonunun. Bu tür şeyler var tabii ki hakemlerin buraya geldikten sonra hiçbir şekilde art niyetli olduğunu düşünmüyoruz ama genel olarak oyuncularda bazen geçmişten kalan şeyleri tekrar hatırlayabiliyorlar" açıklamasını yaptı.

"İYİ İZLENİM BIRAKTI"

Ndombele'nin performansıyla ilgili Buruk, "İlk maçına oranla yine zorda bir deplasman hava sıcaklığı baktığımızda saha zemini buna rağmen bence genel olarak oyun içerisinde kaldı. Topları iyi kullandı savunma yaptı, iki yönde oyun oynamaya çalıştı. Oynadıkça daha iyi olacak bu ilk maçıydı özellikle benim planım 60 dakika civarı oynatmaktı. Oralarda da oyuncu değişikliğini yaptım ama genel olarak bence iyi bir izlenim bıraktı" değerlendirmesinde bulundu.