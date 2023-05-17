Bakan Kasapoğlu'ndan Hakan Çalhanoğlu'na tebrik telefonu! | Video
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milan'ı eleyerek İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline kalan Inter'in formasını giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile telefonda görüntülü konuştu.
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