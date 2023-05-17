Video Spor Bakan Kasapoğlu’ndan Hakan Çalhanoğlu’na tebrik telefonu | Video
Bakan Kasapoğlu’ndan Hakan Çalhanoğlu’na tebrik telefonu | Video

Bakan Kasapoğlu’ndan Hakan Çalhanoğlu’na tebrik telefonu | Video

17.05.2023 | 12:31

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Milan'ı eleyerek 10 Haziran’da İstanbul’da oynanacak finale yükselen Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nu telefonla görüntülü arayarak kutladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelen iki İtalyan takımından Inter, Milan'ı 1-0 yenerek İstanbul'da oynanacak finale yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile telefonda görüntülü konuştu. Hakan Çalhanoğlu'nu tebrik eden Bakan Kasapoğlu, "İstanbul'daki finalde seni gururla izleyeceğiz. İnşallah güzel bir final olur ve sen de iyi bir performans ortaya koyarsın. Seni sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

Hakan Çalhanoğlu da kendisine verdiği destekten dolayı Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederek, İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nden güzel bir sonuçla ayrılmayı hedeflediğini söyledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Kasapoğlu’ndan Hakan Çalhanoğlu’na tebrik telefonu | Video 01:01
Bakan Kasapoğlu’ndan Hakan Çalhanoğlu’na tebrik telefonu | Video 17.05.2023 | 12:31
Bakan Kasapoğlu’ndan Hakan Çalhanoğlu’na tebrik telefonu! | Video 01:01
Bakan Kasapoğlu'ndan Hakan Çalhanoğlu'na tebrik telefonu! | Video 17.05.2023 | 11:45
İstanbulspor 0-2 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: Mayıslar bizimdir | Video 06:49
İstanbulspor 0-2 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: "Mayıslar bizimdir" | Video 17.05.2023 | 08:37
Manchester City’nin yıldızı Haaland’ın babası tribünden atıldı! | Video 00:28
Manchester City'nin yıldızı Haaland'ın babası tribünden atıldı! | Video 10.05.2023 | 10:25
Real Madrid - Manchester City Şampiyonlar Ligi Yarı Final İlk Maçı CANLI İZLE | TV8 CANLI YAYIN 00:29
Real Madrid - Manchester City Şampiyonlar Ligi Yarı Final İlk Maçı CANLI İZLE | TV8 CANLI YAYIN 09.05.2023 | 15:23
Galatasaray 1-0 Başakşehir MAÇ SONU | Emre Belözoğlu: Hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam demem | Video 09:56
Galatasaray 1-0 Başakşehir MAÇ SONU | Emre Belözoğlu: "Hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam demem" | Video 09.05.2023 | 08:43
Emre Belözoğlu: Hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam demem | Video 09:56
Emre Belözoğlu: "Hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam demem" | Video 09.05.2023 | 08:16
Giresunspor 1-1 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus: Şampiyonluk şansımız devam ediyor | Video 02:41
Giresunspor 1-1 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus: "Şampiyonluk şansımız devam ediyor" | Video 08.05.2023 | 08:44
Giresunspor - Fenerbahçe MAÇ ÖNCESİ SON GELİŞMELER | Jesus’tan mecburi rotasyon | Video 03:20
Giresunspor - Fenerbahçe MAÇ ÖNCESİ SON GELİŞMELER | Jesus'tan mecburi rotasyon | Video 07.05.2023 | 12:13
Adana Demirspor 4-2 Alanyaspor | Montella: Oyuncu grubumuzla gurur duyuyorum | Video 01:40
Adana Demirspor 4-2 Alanyaspor | Montella: "Oyuncu grubumuzla gurur duyuyorum" | Video 07.05.2023 | 08:33
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş şampiyon olsa bile ligin böyle tescil edilmesini kabul etmeyeceğim | Video 10:20
Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş şampiyon olsa bile ligin böyle tescil edilmesini kabul etmeyeceğim" | Video 05.05.2023 | 15:15
İtalya’da şampiyon Napoli! 33 yıl sonra gelen şampiyonluk kutlamalarında, şehir adeta alev aldı | Video 00:57
İtalya'da şampiyon Napoli! 33 yıl sonra gelen şampiyonluk kutlamalarında, şehir adeta alev aldı | Video 05.05.2023 | 10:12
Onur Özkan A Spor’da yorumladı Fenerbahçe’de Biz şampiyon olabiliriz hissi oluştu | Video 05:55
Onur Özkan A Spor'da yorumladı "Fenerbahçe'de "Biz şampiyon olabiliriz" hissi oluştu" | Video 05.05.2023 | 09:54
Sivasspor 0-0 Fenerbahçe | Jorge Jesus’tan VAR tepkisi | Video 06:08
Sivasspor 0-0 Fenerbahçe | Jorge Jesus’tan VAR tepkisi | Video 04.05.2023 | 08:50
Dursun Özbek: Derbiye büyük bir önem atfetmiyoruz | Video 04:49
Dursun Özbek: "Derbiye büyük bir önem atfetmiyoruz" | Video 03.05.2023 | 14:29
Sivasspor - Fenerbahçe Türkiye Kupası Maçı | ASPOR CANLI İZLE 05:42
Sivasspor - Fenerbahçe Türkiye Kupası Maçı | ASPOR CANLI İZLE 03.05.2023 | 14:30
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten sakatlık açıklaması! Durumlarını takip ediyoruz 19:14
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması! "Durumlarını takip ediyoruz" 03.05.2023 | 10:31
Dursun Özbek: “Şampiyonlukla ilgili tereddütümüz yok” | Video 11:59
Dursun Özbek: “Şampiyonlukla ilgili tereddütümüz yok” | Video 02.05.2023 | 14:24
6 puanlık maçta kazanan İstanbulspor | Fatih Tekke: Rakiplerimizden bir adım öne geçtik | Video 11:22
6 puanlık maçta kazanan İstanbulspor | Fatih Tekke: "Rakiplerimizden bir adım öne geçtik" | Video 02.05.2023 | 08:47
Türk Telekom kafilesi final maçı için iddialı Türkiye’ye bir Avrupa kupası getireceğiz | Video 02:46
Türk Telekom kafilesi final maçı için iddialı "Türkiye'ye bir Avrupa kupası getireceğiz" | Video 02.05.2023 | 08:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA