Basel-Trabzonspor maçı CANLI İZLE | TV 8 CANLI LİNK

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Basel'e konuk olacak. Trabzon'da oynanan müsabakayı 1-0 kazanan Trabzonspor, İsviçre'de de iyi bir skor elde ederek son 16 turuna adını yazdırmak istiyor. Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, karşılaşmada forma giyemeyecek. İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz kritik maçta düdük çalacak. Basel-Trabzonspor maçını izlemek isteyen futbolseverler TV8 kanalında bu maçı canlı olarak izleyebilirler. https://www.tv8.com.tr/canli-yayin