Benfica'dan son dakika liderlik mucizesi! Saha içinde görülmemiş sevinç | Video

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Kante, Fenerbahçe yerine Beşiktaş'ı seçti | Video 03.11.2022 | 09:11
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Jorge Jesus: "Avrupa Ligi’ni kazanamayacağımızı biliyoruz" | Video 31.10.2022 | 00:54
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İstanbulspor - Fenerbahçe CANLI İZLE | İLK 11'LER 30.10.2022 | 09:47
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Beşiktaş - Ümraniyespor CANLI İZLE | İLK 11'LER 30.10.2022 | 09:46
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Jorge Jesus, Rennes maçının ardından açıklamalarda bulundu | Video 28.10.2022 | 00:48
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Jorge Jesus, Rennes maçının ardından açıklamalarda bulundu | Video 28.10.2022 | 00:25
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Sivasspor - Cluj UEFA Konferans Ligi Maçı EXXEN TV 8,5 CANLI İZLE 27.10.2022 | 16:36
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Fiorentina - Başakşehir UEFA Konferans Ligi Maçı EXXEN TV 8,5 CANLI İZLE 27.10.2022 | 16:36
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Kızılyıldız - Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 27.10.2022 | 16:36
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Fenerbahçe - Rennes UEFA Avrupa Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 27.10.2022 | 16:36
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Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başlıyor | Video 27.10.2022 | 09:17
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Eintracht Frankfurt - Marsilya ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 26.10.2022 | 15:33
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6. hafta maçlarının ardından son 16 turuna kalan takımların hepsi belli oldu. H Grubu'nda PSG ve Juventus ile mücadele eden Benfica büyük bir sürprize imza atarak lider olarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Portekiz ekibi, 90+2'de Joao Mario'nun kaydettiği golle deplasmanda PSG'den daha fazla gol atmış oldu ve H Grubu'nu lider bitirdi.