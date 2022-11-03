Benfica'dan son dakika liderlik mucizesi! Saha içinde görülmemiş sevinç | Video

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6. hafta maçlarının ardından son 16 turuna kalan takımların hepsi belli oldu. H Grubu'nda PSG ve Juventus ile mücadele eden Benfica büyük bir sürprize imza atarak lider olarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Portekiz ekibi, 90+2'de Joao Mario'nun kaydettiği golle deplasmanda PSG'den daha fazla gol atmış oldu ve H Grubu'nu lider bitirdi.