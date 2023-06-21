Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu | Video

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu heyecanı başlıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da 2. eleme turundan katılacağı UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.