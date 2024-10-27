Beşiktaş kongresinde kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu | Video
Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda çıkan kavga sebebiyle sandalyeler havada uçuştu ve yumruklaşmalar yaşandı.
Genel Kurula başkanlık yapan Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar'ın ara vermek istemesi üzerine mevcut Başkan Hasan Arat, toplantıya devam kararı almasını işaret etti ve sakinlik sağlanarak ara verilmeden oturuma devam edildi.
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