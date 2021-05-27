Beşiktaş'ta Aboubakar dönemi bitiyor mu? Zam isteğine yönetim olumsuz yanıt  verdi...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Siyah beyazlılarda sezon devam ederken de en çok tartışılan isimlerden biri olan Aboubakar'ın sözleşmesi sona erdi. Kamerunlu golcü Beşiktaş'tan zam istiyor. 1.5 milyon € üzerinden sözleşme yenilemek istemeyen Aboubakar'ın zam isteğine olumsuz yanıt geldi.