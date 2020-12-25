Canlı yayında Fatih Terim'e böyle seslendi! "Bunların hakkından sen gelirsin"

A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen cezayı değerlendirdi. Bol, 5 maçın az olduğunu ifade ederek, "Bunların hepsine en iyisini Fatih hoca yapıyor. Çünkü yaptığı her zaman yanına kar kalıyor. Bunların hakkından sen gelirsin" ifadelerini kullandı.