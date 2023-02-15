Video Spor Club Brugge Benfica Maçı EXXEN CANLI İZLE LİNK Şampiyonlar Ligi son 16 turu | Video
Club Brugge Benfica Maçı EXXEN CANLI İZLE LİNK Şampiyonlar Ligi son 16 turu | Video

Club Brugge Benfica Maçı EXXEN CANLI İZLE LİNK Şampiyonlar Ligi son 16 turu | Video

15.02.2023 | 15:02

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bugün başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde flaş skorlar alarak gruptan çıkan Belçika temsilcisi Club Brugge, Juventus ve PSG'li H grubundan lider olarak çıkmayı başaran Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlıyor. Saat 23:00'da başlayacak olan bu heyecan dolu maçı izlemek isteyenler www.exxen.com adresinden üye olup, bu maçı kesintisiz şekilde izleyebilirler.

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Borussia Dortmund Chelsea Maçı EXXEN CANLI İZLE LİNK Şampiyonlar Ligi son 16 turu

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Borussia Dortmund Chelsea Maçı EXXEN CANLI İZLE LİNK Şampiyonlar Ligi son 16 turu 01:22
Borussia Dortmund Chelsea Maçı EXXEN CANLI İZLE LİNK Şampiyonlar Ligi son 16 turu 15.02.2023 | 15:02
Club Brugge Benfica Maçı EXXEN CANLI İZLE LİNK Şampiyonlar Ligi son 16 turu | Video 01:22
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