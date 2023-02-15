Club Brugge Benfica Maçı EXXEN CANLI İZLE LİNK Şampiyonlar Ligi son 16 turu | Video
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bugün başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde flaş skorlar alarak gruptan çıkan Belçika temsilcisi Club Brugge, Juventus ve PSG'li H grubundan lider olarak çıkmayı başaran Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlıyor. Saat 23:00'da başlayacak olan bu heyecan dolu maçı izlemek isteyenler www.exxen.com adresinden üye olup, bu maçı kesintisiz şekilde izleyebilirler.
Borussia Dortmund Chelsea Maçı EXXEN CANLI İZLE LİNK Şampiyonlar Ligi son 16 turu
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