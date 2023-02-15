Borussia Dortmund Chelsea Maçı EXXEN CANLI İZLE LİNK Şampiyonlar Ligi son 16 turu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bugün başlıyor. Son dönemde oynadığı futbolla çıkışa geçen Borussia Dortmund, eski günlerini mumla arayan Chelsea'yi ağırlıyor. Saat 23:00'da başlayacak olan bu heyecan dolu maçı izlemek isteyenler www.exxen.com adresinden üye olup, bu maçı kesintisiz şekilde izleyebilirler.