Video Spor Cristiano Ronaldo'nun Fas'taki otelinde korkutan yangın | Video
Cristiano Ronaldo'nun Fas'taki otelinde korkutan yangın | Video

Cristiano Ronaldo'nun Fas'taki otelinde korkutan yangın | Video

08.04.2025 | 15:55

Olay 5 Nisan'da Cristiano Ronaldo'nun Fas Marakeş'teki Pestana CR7 otelde meydana geldi. Bir anda büyüyen yangın sebebiyle misafirler tahliye edildi. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olay ucuz atlatıldı.

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