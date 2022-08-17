Dele Alli Beşiktaş'a çok yakın | Video

Yeni sezona 1 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Valerien Ismael'in de çok istediği dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Dele Alli ile anlaşma sağlandı. Yıldız oyuncu Premier Lig'de umduğunu bulamadı ve rotasını Süper Lig'e çevirdi.