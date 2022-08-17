Video Spor Dele Alli Beşiktaş'a çok yakın | Video
Dele Alli Beşiktaş'a çok yakın | Video

Dele Alli Beşiktaş'a çok yakın | Video

17.08.2022 | 11:05

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Yeni sezona 1 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Valerien Ismael'in de çok istediği dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Dele Alli ile anlaşma sağlandı. Yıldız oyuncu Premier Lig'de umduğunu bulamadı ve rotasını Süper Lig'e çevirdi.

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